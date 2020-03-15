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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Сверхдорогие и труднодоступные лекарства

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200315/29516592/my-vse-umrm-sverkhdorogie-i-trudnodostupnye-lekarstva.html

Мир научился побеждать болезни, которые долгое время считались неизлечимыми. Но, несмотря на то, что лекарства от таких заболеваний уже существуют, часто их практически невозможно получить.

Лекарств либо мало, либо они безумно дорогие, либо окружены стеной бюрократических процедур. А между тем, от этих препаратов зависят жизни.

© REUTERS / Tyrone Siu
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Из чего складывается цена сверхдорогого лекарства? Какая часть этой цены – реальная стоимость, а какая – затраты на маркетинг и накрутки фармкомпаний? Можно ли сократить расходы или время на исследование и распространение новых лекарств? Почему препараты так долго сертифицируют и регистрируют, и можно ли этот процесс как-то упростить?

На эти и другие вопросы отвечает Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.

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