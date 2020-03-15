Мы все умрём. Сверхдорогие и труднодоступные лекарства

Лекарств либо мало, либо они безумно дорогие, либо окружены стеной бюрократических процедур. А между тем, от этих препаратов зависят жизни.
Из чего складывается цена сверхдорогого лекарства? Какая часть этой цены – реальная стоимость, а какая – затраты на маркетинг и накрутки фармкомпаний? Можно ли сократить расходы или время на исследование и распространение новых лекарств? Почему препараты так долго сертифицируют и регистрируют, и можно ли этот процесс как-то упростить?
На эти и другие вопросы отвечает Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.
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