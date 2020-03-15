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photo: Sputnik

"Как это по-русски": матчество вместо отчества

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200315/29516683/kak-eto-po-russki-matchestvo-vmesto-otchestva.html

Матчества использовали еще в Древней Руси. Были и Настасьичи, и Марфины, и Машкины. Сейчас, чтобы присвоить ребенку матчество вместо отчества, нужно получить разрешение.

Согласно Семейному кодексу, у ребенка должно быть именно отчество.

Мать должна образовать его от любого мужского имени, если отца нет. Но это же несправедливо!

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