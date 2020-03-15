"Как это по-русски": матчество вместо отчества

Согласно Семейному кодексу, у ребенка должно быть именно отчество.
Мать должна образовать его от любого мужского имени, если отца нет. Но это же несправедливо!
Слушайте и говорите правильно!
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Матчества использовали еще в Древней Руси. Были и Настасьичи, и Марфины, и Машкины. Сейчас, чтобы присвоить ребенку матчество вместо отчества, нужно получить разрешение.
Согласно Семейному кодексу, у ребенка должно быть именно отчество.
Мать должна образовать его от любого мужского имени, если отца нет. Но это же несправедливо!
Слушайте и говорите правильно!
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Глава республики рассказал о специфике работы банков, пограничных пунктов в условиях эпидемии, а также о ее влиянии на экономику страны.
В борьбе за парламентское кресло в одномандатном округе №38 участвуют пятеро кандидатов, голосование завершится в 21.00.
На данный момент в стране эпидемия снижает темпы наступления, выздоровели почти 83% зараженных COVID-19.
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