Медицинские маски от отечественных модельеров – уже в аптеках

На протяжении последних нескольких дней в Молдове начали выпускать различные модели медицинских масок. Сколько они стоят, и кто их производит – об этом в интервью для Sputnik Молдова рассказала Елена Ецку.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В условиях распространения коронавируса, граждане Молдовы вдруг обнаружили, что медицинские маски оказались в дефиците. Многие жалуются, что их уже нигде не найти – запасы ограничены. Подстегнутая сложившейся ситуацией, группа местных производителей нашла выход. Идея принадлежит модельеру Елене Ецку, которая нам известна как автор уникальных национальных костюмов.

"Вероятно, не мне одной пришла эта идея, но мы, как только появился этот вирус, забили тревогу. Каждый клиент, который у нас покупал товар, в качестве бонуса получал бесплатно пять одноразовых масок. К настоящему моменту более пяти крупных производителей текстиля делают маски, поскольку они необходимы", заявила Елена Ецку.

По словам дизайнера, маски производятся из синтетической и натуральной ткани, которая полностью соответствует стандартам.

"На первый взгляд может показаться, что это очень просто - доставить маски в аптеки, однако это требует многочисленных разрешений, документов", - рассказала она.

Маски, продолжила Елена Ецку, производятся из ткани разных цветов. Они также являются многоразовыми. Более того, люди начали подбирать их под свои наряды.

"Маска превратилась в аксессуар. Мужчины, к примеру, подбирают маски под цвета своих рубашек. В зависимости от текстиля, их можно стирать, гладить и повторно использовать", - добавила дизайнер.

По её словам, аксессуар стоит примерно 8 леев и 40 банов. Однако некоторые люди считают эту цену завышенной.

"Некоторым кажется, что мы делам деньги на этом несчастье. Да, эти маски дороже обычных, но и мы терпим издержки от производства, которые нужно чем-то покрывать. Мы не собираемся делать бизнес на этом", - подчеркнула Ецку.

К настоящему моменту, маски отечественного производителя можно приобрести в трёх аптечных сетях в стране. Более того, под управлением мэрии отечественные производители будут производить маски, которые будут раздаваться бесплатно.

Больше деталей можно узнать в нашем интервью.

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