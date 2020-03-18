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Маска, ты кто?

Медицинские маски от отечественных модельеров – уже в аптеках

© Sputnik / Vladimir Trefilov
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200318/29575915/raznye-modeli-meditsinskikh-masok-izgotovlennykh-v-moldove--uzhe-v-aptekak.html

На протяжении последних нескольких дней в Молдове начали выпускать различные модели медицинских масок. Сколько они стоят, и кто их производит – об этом в интервью для Sputnik Молдова рассказала Елена Ецку.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В условиях распространения коронавируса, граждане Молдовы вдруг обнаружили, что медицинские маски оказались в дефиците. Многие жалуются, что их уже нигде не найти – запасы ограничены. Подстегнутая сложившейся ситуацией, группа местных производителей нашла выход. Идея принадлежит модельеру Елене Ецку, которая нам известна как автор уникальных национальных костюмов.   

Аптека
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самый востребованный товар в аптеках: спрос на защитные маски и не только

"Вероятно, не мне одной пришла эта идея, но мы, как только появился этот вирус, забили тревогу. Каждый клиент, который у нас покупал товар, в качестве бонуса получал бесплатно пять одноразовых масок. К настоящему моменту более пяти крупных производителей текстиля делают маски, поскольку они необходимы", заявила Елена Ецку.  

По словам дизайнера, маски производятся из синтетической и натуральной ткани, которая полностью соответствует стандартам.  

"На первый взгляд может показаться, что это очень просто - доставить маски в аптеки, однако это требует многочисленных разрешений, документов", - рассказала она.

Маски, продолжила Елена Ецку, производятся из ткани разных цветов. Они также являются многоразовыми. Более того, люди начали подбирать их под свои наряды.     

"Маска превратилась в аксессуар. Мужчины, к примеру, подбирают маски под цвета своих рубашек. В зависимости от текстиля, их можно стирать, гладить и повторно использовать", - добавила дизайнер.

По её словам, аксессуар стоит примерно 8 леев и 40 банов. Однако некоторые люди считают эту цену завышенной.

"Некоторым кажется, что мы делам деньги на этом несчастье. Да, эти маски дороже обычных, но и мы терпим издержки от производства, которые нужно чем-то покрывать. Мы не собираемся делать бизнес на этом", - подчеркнула Ецку.

К настоящему моменту, маски отечественного производителя можно приобрести в трёх аптечных сетях в стране. Более того, под управлением мэрии отечественные производители будут производить маски, которые будут раздаваться бесплатно.

Больше деталей можно узнать в нашем интервью.

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