Страх заразиться от предметов, денег, поверхностей

Это не они выживают в нашем мире, а мы ― в их. Как действовать трезво и не паниковать в условиях пандемии.
Мезофобия и гермофобия ― панические страхи перед грязью и бактериями. Микробы повсюду ― в воздухе, на нас, внутри нас.
Одержимые "чистотой" дезинфицируют свой дом, моются несколько раз в день.
Вместе с микробиологом, популяризатором науки Евгением Плисовым и клиническим психологом Марией Разлоговой разбираемся, стоит ли на самом деле бояться бактерий и как соблюдать информационную гигиену, когда все только и говорят, что о коронавирусе.
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