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Страх заразиться от предметов, денег, поверхностей

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Тема:
Подкасты РИА Новости (365)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200321/29585346/strakh-zarazitsya-ot-predmetov-deneg-poverkhnostey.html

В ВОЗ предупредили о том, что купюры могут стать переносчиком коронавируса. Не касаться перил и ручек дверей, не брать в руки банкноты. Мыть руки и наносить антисептик раз за разом. Но в войне с микробами человечеству никогда не победить.

Это не они выживают в нашем мире, а мы ― в их. Как действовать трезво и не паниковать в условиях пандемии.

Мезофобия и гермофобия ― панические страхи перед грязью и бактериями. Микробы повсюду ― в воздухе, на нас, внутри нас.
Одержимые "чистотой" дезинфицируют свой дом, моются несколько раз в день.

Бутылка дезинфицирующего средства для рук. Архивное фото
© REUTERS / ANN WANG
Российские ученые разработали защищающие от коронавируса полимерные антисептики
Есть ли в этом смысл? И если да, то какой? Как не сойти с ума от того количества грязи, которое нас окружает в метро, магазинах и на работе? Что читать и к кому обращаться, если уровень страха зашкаливает? Помогают ли привычные средства в борьбе с инфекцией?

Вместе с микробиологом, популяризатором науки Евгением Плисовым и клиническим психологом Марией Разлоговой разбираемся, стоит ли на самом деле бояться бактерий и как соблюдать информационную гигиену, когда все только и говорят, что о коронавирусе.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (365)

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