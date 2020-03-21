"Как вы это делаете?!" О камерах, парковках и пробках

В чем главные причины пробок, и можно ли с ними бороться? Кто решает, сколько горит светофор и где будут платные парковки? Эффективны ли выделенные полосы? И сколько в Москве на самом деле камер-муляжей? Отвечает заместитель руководителя ГКУ ЦОДД, начальник Ситуационного центра Александр Евсин.
Почему перекрытый на 10 минут проспект приводит к двухчасовой пробке? Для чего еще используют камеры, которые следят за скоростью движения? И как беспилотные автомобили изменят транспортную систему и наше отношение к ней?
Объясняет заместитель руководителя ГКУ ЦОДД, начальник Ситуационного центра Александр Евсин.
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