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Как вы это делаете
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"Как вы это делаете?!" О камерах, парковках и пробках

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Тема:
Подкасты РИА Новости (366)
13502
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200321/29585459/kak-vy-eto-delaete-o-kamerakh-parkovkakh-i-probkakh.html

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

В чем главные причины пробок, и можно ли с ними бороться? Кто решает, сколько горит светофор и где будут платные парковки? Эффективны ли выделенные полосы? И сколько в Москве на самом деле камер-муляжей? Отвечает заместитель руководителя ГКУ ЦОДД, начальник Ситуационного центра Александр Евсин.

Почему перекрытый на 10 минут проспект приводит к двухчасовой пробке? Для чего еще используют камеры, которые следят за скоростью движения? И как беспилотные автомобили изменят транспортную систему и наше отношение к ней?

Объясняет заместитель руководителя ГКУ ЦОДД, начальник Ситуационного центра Александр Евсин.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (366)


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