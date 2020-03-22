Мы все умрем. Последствия аномально теплой зимы

Зима 2020 стала самой теплой за 140 лет наблюдений, и весна тоже обещает побить рекорды. Температурные аномалии грозят не только высоким давлением у метеозависимых. "Сдвиги" времен года приведут к серьезным последствиям для экономики, сельского хозяйства и здоровья людей. И можно ли называть аномалией то, что скоро станет регулярным?
Почему раннее тепло для растений – это не благо, а стресс? Как погодные аномалии наносят миллионный ущерб гидроэнергетике, сельскому хозяйству и нефтегазовой промышленности? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.
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