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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Последствия аномально теплой зимы

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Тема:
Подкасты РИА Новости (367)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200322/29585498/my-vse-umrem-posledstviya-anomalno-tploy-zimye.html

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Зима 2020 стала самой теплой за 140 лет наблюдений, и весна тоже обещает побить рекорды. Температурные аномалии грозят не только высоким давлением у метеозависимых. "Сдвиги" времен года приведут к серьезным последствиям для экономики, сельского хозяйства и здоровья людей. И можно ли называть аномалией то, что скоро станет регулярным?

Виктор Мороз
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мороз: как выжить молдавским фермерам после бесснежной зимы
Отчего и как часто случаются температурные аномалии? Почему за "плюсовой" зимой может следовать холодное лето? Станут ли в будущем погодные аномалии обыденным явлением? Как рекордно теплая зима способствовала коронавирусу?

Почему раннее тепло для растений – это не благо, а стресс? Как погодные аномалии наносят миллионный ущерб гидроэнергетике, сельскому хозяйству и нефтегазовой промышленности? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.

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Подкасты РИА Новости (367)


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