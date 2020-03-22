Крымский блэкаут: без света и связи в ХХI веке. Работа журналистов

Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Представьте, что вы в один миг оказались в первой половине ХХ века. Дисковые телефоны, свет от зажигалок и фонариков. Вода, которую стали давать по часам или подвозить цистернами во дворы. Так пришлось работать крымским журналистам. И не 100 лет назад, а совсем недавно.

После событий "Крымской весны" 2014 года о том, кто такие "вежливые люди", знает вся Россия. Но немногие знают, как в ноябре 2015 года, после теракта на линии электропередач под Херсоном, работали крымские журналисты. На тот момент крымское подразделение МИА "Россия сегодня" состояло из радиоредакции, информационного сайта и пресс-центра.

О том, как работали и жили в непростых условиях, вспоминают сотрудники подразделения.

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