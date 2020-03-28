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"ЯсноПонятно". Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (370)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200328/29661917/yasnoponyatno-karantin--eto-ne-otpusk-pochemu-vse-dumayut-naoborot.html

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Подкасты
"ЯсноПонятно" Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

Новая "карантинная" реальность охватила много стран и многочисленный контингент их жителей.

Микки Рурк освободился из рижского отеля после недели карантина
© Ruptly
Микки Рурк провел неделю в карантине в Риге - видео

Но дома сидят не только фрилансеры и домохозяйки.

Или люди, которых инфекционные ограничения застали где-то за границей.

Сейчас все больше тех, кому профессия и работодатель позволяют трудится удалённо. 

Откуда появляются списки в духе "100 онлайн-курсов для изоляции", почему растёт аудитория онлайн-кинотеатров, а люди продолжают ходить в бары и ездить в гости, если карантин — это вовсе не отпуск?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (370)

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