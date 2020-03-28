"ЯсноПонятно". Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Подкасты "ЯсноПонятно" Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

Новая "карантинная" реальность охватила много стран и многочисленный контингент их жителей.

Но дома сидят не только фрилансеры и домохозяйки.

Или люди, которых инфекционные ограничения застали где-то за границей.

Сейчас все больше тех, кому профессия и работодатель позволяют трудится удалённо.

Откуда появляются списки в духе "100 онлайн-курсов для изоляции", почему растёт аудитория онлайн-кинотеатров, а люди продолжают ходить в бары и ездить в гости, если карантин — это вовсе не отпуск?

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