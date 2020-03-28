"ЯсноПонятно". Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

Новая "карантинная" реальность охватила много стран и многочисленный контингент их жителей.
Но дома сидят не только фрилансеры и домохозяйки.
Или люди, которых инфекционные ограничения застали где-то за границей.
Сейчас все больше тех, кому профессия и работодатель позволяют трудится удалённо.
Откуда появляются списки в духе "100 онлайн-курсов для изоляции", почему растёт аудитория онлайн-кинотеатров, а люди продолжают ходить в бары и ездить в гости, если карантин — это вовсе не отпуск?
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