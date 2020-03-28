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Подкаст “Страхи/Ошибки”: стоит ли опасаться биометрических технологий

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Тема:
Подкасты РИА Новости (370)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200328/29662228/podkast-strakhioshibki-stoit-li-opasatsya-biometricheskikh-tekhnologiy.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Подкасты
Подкаст “Страхи/Ошибки”: стоит ли опасаться биометрических технологий

Идентификация по вашему лицу или отпечатку пальца — не фантастическое будущее, а наша реальность. Но любая новость о развитии биометрических технологий может вызвать недоверие и страх, а кто-то проводит аналогии с антиутопиями. Безопасно ли это? Не окажемся ли мы под тотальным контролем? Чего в биометрических технологиях больше: вреда или пользы?

Люди так устроены, что любая технология проходит все стадии: от отрицания до всеобщего использования. История не раз это подтверждала.

Проходит время, и уже сложно представить, как мы когда-то жили по-другому.

Венский международный аэропорт Вена-Швехат
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Вене вводится система распознавания лиц из-за пределов Шенгена

Чем это можно объяснить? Как выглядят самые востребованные способы биометрической идентификации? Могут ли мошенники добраться до наших персональных данных? Как люди относятся к защите личных данных сегодня и кому больше доверяют?

Вместе с генеральным директором Visa в России Михаилом Бернером и психологом, профессиональным коучем Ксенией Левиной разбираемся, как использование биометрических данных сделает нашу жизнь комфортнее.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (370)

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