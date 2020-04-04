Подкаст "Страхи/Ошибки": массовая паника из-за коронавируса

Как сохранять рассудок, если кажется, что за окном апокалипсис, и кто манипулирует нами?
Как формируется массовая паника? Почему люди скупают именно туалетную бумагу и гречку? Как помочь себе пережить самоизоляцию и карантин? И в конце концов, паника обоснована или всё-таки нет?
Вместе с клиническим психологом, специалистом в области психологии и психотерапии травмы Еленой Казённой и экономистом, доктором исторических наук Кириллом Киселёвым даём рекомендации, как жить в мире паники и информационного стресса.
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