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Подкаст "Страхи/Ошибки": массовая паника из-за коронавируса

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Тема:
Подкасты РИА Новости (373)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200404/29753418/podkast-strakhioshibki-massovaya-panika-iz-za-koronavirusa.html

Такое ощущение, что пандемия коронавируса поражает мозг. Фигурально. Добавляет огня обрушение курса рубля, пустые полки в магазинах, спекуляции на дезсредствах и сводки о новых заболевших. Паника лишает способности трезво анализировать и реагировать адекватно.

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки": массовая паника из-за коронавируса

Как сохранять рассудок, если кажется, что за окном апокалипсис, и кто манипулирует нами?

Как формируется массовая паника? Почему люди скупают именно туалетную бумагу и гречку? Как помочь себе пережить самоизоляцию и карантин? И в конце концов, паника обоснована или всё-таки нет?

Вместе с клиническим психологом, специалистом в области психологии и психотерапии травмы Еленой Казённой и экономистом, доктором исторических наук Кириллом Киселёвым даём рекомендации, как жить в мире паники и информационного стресса.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (373)


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