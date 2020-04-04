Сталин, Лимонов, коронавирус: Виктор Ерофеев в "Как вы это делаете?!"

В какой момент писатель становится классиком, и можно ли им уже считать Эдуарда Лимонова? Что означает коронавирус с точки зрения цивилизации и чем ситуация похожа на "эпидемию глупости" из его новой книги? Рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.