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Как вы это делаете
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Сталин, Лимонов, коронавирус: Виктор Ерофеев в "Как вы это делаете?!"

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200404/29753487/stalin-limonov-koronavirus-viktor-erofeev-v-Kak-vy-eto-delaete.html

В какой момент писатель становится классиком, и можно ли им уже считать Эдуарда Лимонова? Что означает коронавирус с точки зрения цивилизации и чем ситуация похожа на "эпидемию глупости" из его новой книги? Рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

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Сталин, Лимнов, коронавирус: Виктор Ерофеев в «Как вы это делаете?!»

О новом подкасте "Заговор классиков", "поколенческой пропасти" с супругой, "жертвах" альманаха "Метрополь", конкурентах книгоиздательства и женщинах-писателях в этом эпизоде рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

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