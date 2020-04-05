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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Лекарства из бактерий кишечника

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200405/29753740/my-vse-umrm-lekarstva-iz-bakteriy-kishechnika.html

Микроорганизмы внутри нашего ЖКТ влияют на иммунитет, аддикции, гормональный фон, обмен веществ, тонус мышц и многое другое. Изменение баланса внутренней микробиоты может помочь лечению ряда заболеваний – от зависимости и аллергии до Паркинсона и некоторых видов рака.

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Мы все умрём. Лекарства из бактерий кишечника

Можно ли заразиться ожирением? Как бактерии внутри нас вызывают или гасят депрессию? Какая связь между кесаревым сечением и аутоиммунными заболеваниями? В какой форме можно передать микробиоту от одного человека другому (и в каких случаях это нужно)? Почему стерильная среда может привести к развитию астмы, и как кишечные бактерии помогают этого избежать? Как, по расчётам исследователей, с помощью микробиоты можно будет купировать старческий тремор? Обсуждали с микробиологом, блогером и популяризатором науки Евгением Плисовым.

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