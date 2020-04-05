Мы все умрём. Лекарства из бактерий кишечника

Можно ли заразиться ожирением? Как бактерии внутри нас вызывают или гасят депрессию? Какая связь между кесаревым сечением и аутоиммунными заболеваниями? В какой форме можно передать микробиоту от одного человека другому (и в каких случаях это нужно)? Почему стерильная среда может привести к развитию астмы, и как кишечные бактерии помогают этого избежать? Как, по расчётам исследователей, с помощью микробиоты можно будет купировать старческий тремор? Обсуждали с микробиологом, блогером и популяризатором науки Евгением Плисовым.
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