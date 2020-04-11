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Это надолго
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"Это надолго": как пережить панику и карантин дома с ребенком

Подкасты
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200411/29844617/podkast-eto-nadolgo-kak-perezhit-paniku-i-karantin-doma-s-rebnkom.html

Шла вторая неделя изоляции: удаленно работать получается плохо, постоянно мешают, от новостей тошнит, дома все успели друг другу надоесть, дети ленятся, а сайт школьного онлайн-обучения виснет… Что будет дальше — неизвестно.

Подкасты
Подкаст "Это надолго": как пережить панику и карантин дома с ребёнком

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как справиться с родительскими тревогами о будущем, когда привычный мир схлопнулся до размеров квартиры, а все вокруг только и говорят, что о коронавирусе (да, и мы тоже).

Девушка с ноутбуком во время самоизоляции
© Sputnik / Николай Хижняк
Психологи Приднестровья: как вести полноценную жизнь в карантине, без паники
Нужно ли ребенку подробно объяснять ситуацию, которая происходит в стране? Как детская психика реагирует на такие чрезвычайные обстоятельства? Как организовать жизнь ребенка на карантине, чтобы он не воспринимал происходящее, как каникулы?

Об этом Настя и Лина спрашивают психолога и гештальт-терапевта Веронику Золотову.

Чтобы узнать, как перестать тревожиться и загонять себя все глубже в состояние стресса, слушайте запись эфира с психологом Людмилой Баранковой.

Мы, как и все, сейчас остаёмся дома.

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