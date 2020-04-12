Мы все умрем. Тепловая смерть Вселенной

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

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По законам физики, любые тела и системы стремятся к энтропии – состоянию покоя, прекращению обмена энергией и распаду. Это правило работает на любом масштабе – в том числе и всекосмическом. Гипотеза о конце всего сущего от энтропии называется "теорией тепловой смерти Вселенной". Насколько она точна – и, что важнее, неизбежна?

"Рано или поздно все равно все кончится... Однажды энергия сойдет на нет. Энтропия достигнет максимума, и это сохранится вечно", - так писатель-фантаст Айзек Азимов объяснял конец Вселенной в рассказе "Последний вопрос". Но для нас этот вопрос стал первым среди многих: а правда ли, что энтропия необратима? Сколько времени осталось до того, как Вселенная перестанет существовать? Может, тепловая смерть Вселенной так и не наступит? Какие есть другие теории о конце всего сущего?

Обо всем этом и не только мы спросили двух лекторов Московского Планетария: кандидата физико-математических наук Алексея Осокина и астрофизика, блогера и автора научно-популярного паблика "Зона Звезд" Дмитрия Трушина.

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