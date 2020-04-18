Подкаст "Страхи/Ошибки": как пережить изоляцию и не подорвать здоровье

Как нарушение привычного режима влияет на иммунитет? Можно ли его поддержать? Как встать с кровати, если совсем не хочется?
Учёные давно доказали негативное влияние изоляции на примере полярников и космонавтов. Однако сейчас она приносит пользу, поддерживая общий уровень здоровья населения.
Тем не менее подготовиться к её последствиям стоит каждому.
Как социальная депривация и ограничения физической активности влияют на иммунитет? Как его укрепить? Помогут ли в этом лимон, имбирь, чеснок и пробиотики? Какие заболевания возникают или обостряются в изоляции? Как лучше организовать свой день и наладить режим питания?
Вместе с иммунологом, аллергологом Виктором Гончаром и психологом, гештальт-терапевтом Вероникой Золотовой разбираемся, как уменьшить влияние изоляции на организм.
Слушайте подкасты РИА Новости