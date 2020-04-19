"ЯсноПонятно". Почему мы вступаем в брак

Почему мы женимся и выходим замуж? Чтобы доказать родственникам и друг другу, что всё серьёзно? Сыграть свадьбу на сто человек и сфотографироваться в белом платье? Или любовь и правда требует "штампов"? Разбираемся в плюсах и минусах официальных отношений.

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Зачем жениться, если между вами и так всё хорошо? Меняется ли что-то в отношениях после свадьбы? Чем отличается отношение общества к замужним и женатым по отношению к тем, кто не состоит в браке? А, может, предложение руки и сердца просто прикрывает лицемерие: мол, теперь-то мы с тобой навсегда (но до этого я не был в этом уверен)?

Есть ли смысл вступать в брак, спорят Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — юрист и психолог Арина Покровская — рассказывает о юридических аспектах супружества.

Выпуск записан до карантина.

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