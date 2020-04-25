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Не верю!
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Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, “минусовая” нефть, дипфейк Илона Маска

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Тема:
Подкасты РИА Новости (380)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200425/30005354/Ne-veryu-Zhiv-li-Kim-Chen-Yn-minusovaya-neft-dipfeyk-Ilona-Maska.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, “минусовая” нефть, дипфейк Илона Маска

Правильно ли говорить, что “цена нефти упала до отрицательных значений” (и может, не стоит паниковать)? Куда пропал Ким Чен Ын, который не был на публике с 12 апреля? Правда ли, что глава Таджикистана призвал население закупить продукты на 2 года вперед? И можно ли заразиться коронавирусом от кошки?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (380)


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