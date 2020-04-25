Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, “минусовая” нефть, дипфейк Илона Маска

Правильно ли говорить, что “цена нефти упала до отрицательных значений” (и может, не стоит паниковать)? Куда пропал Ким Чен Ын, который не был на публике с 12 апреля? Правда ли, что глава Таджикистана призвал население закупить продукты на 2 года вперед? И можно ли заразиться коронавирусом от кошки?
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