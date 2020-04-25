Подкаст "Страхи/Ошибки": как разорвать созависимые отношения

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Подкасты Подкаст «Страхи/Ошибки»: как разорвать созависимые отношения

Самоизоляция обостряет старые проблемы в отношениях. Время поговорить и принять решения. Например, о созависимости. Она относится не только к парам, где один из партнёров наркоман или алкоголик. Типичный манипулятор тоже может создать созависимые отношения. Когда порознь плохо, а вместе невыносимо. И, кажется, выхода нет. Разберёмся на примерах.

Как правило, термин "созависимость" часто используют для отношений, где у одного из партнёров есть серьёзная и вредная зависимость: алкогольная, наркотическая, игровая… Но это не всегда так. Зависимость может быть и эмоциональной, и социальной, и финансовой и даже физической. Когда оба партнёра одержимы друг другом, или, например, один зависит от другого, а второй считает себя его "спасителем" и упивается властью над ним. Так где заканчивается любовь и начинается созависимость?

Чем отличаются зависимость от привязанности? Какие типы созависимых отношений существуют? По каким признакам понять, что вы находитесь именно в таких отношениях?

Вместе с клиническим психологом, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской, психологом, коучем Сергеем Насибяном и Валерией, которая долго была в созависимых отношениях, разбираемся, можно ли вырваться из этого круга и как себе помочь?

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