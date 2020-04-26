"Можем повторить", "Враг будет разбит": как появились эти и другие фронтовые лозунги

В этом эпизоде подкаста "Как это по-русски" объясняем, как возникли военные лозунги, о которых до сих пор ведутся споры.

Подкасты “Можем повторить”, “Враг будет разбит” и другие фронтовые лозунги

"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами" - эту фразу, вопреки расхожему мнению, первым произнес не Сталин и не Левитан. У истории лозунга "Отступать некуда – позади Москва" несколько версий: это был призыв к героям-панфиловцам, или же первым так сказал Кутузов? И откуда пошел русский боевой клич "Ура!"?

Как возник слоган "Можем повторить"? Есть версия, что такая надпись была оставлена на Рейхстаге в 1945 году - по интернет-форумам ходит такая фотография, но ее достоверность не подтверждена. А в песне, которую написал в 1955 поэт-фронтовик Михаил Дудин, звучало: "Если надо, повторим" .

Объясняем, как возникли военные лозунги, о которых до сих пор ведутся споры.

Самому побывать на крыше Рейхстага, водрузить Знамя Победы и узнать истории неизвестных знаменосцев можно в новом VR - проекте "Неизвестный знаменосец".

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