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Подкасты РИА Новости Как это по-русски
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"Можем повторить", "Враг будет разбит": как появились эти и другие фронтовые лозунги

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Тема:
Подкасты РИА Новости (381)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200426/30005562/mojem-povtoriti-lozungi.html

В этом эпизоде подкаста "Как это по-русски" объясняем, как возникли военные лозунги, о которых до сих пор ведутся споры.

Подкасты
“Можем повторить”, “Враг будет разбит” и другие фронтовые лозунги

"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами" - эту фразу, вопреки расхожему мнению, первым произнес не Сталин и не Левитан. У истории лозунга "Отступать некуда – позади Москва" несколько версий: это был призыв к героям-панфиловцам, или же первым так сказал Кутузов? И откуда пошел русский боевой клич "Ура!"?

Как возник слоган "Можем повторить"? Есть версия, что такая надпись была оставлена на Рейхстаге в 1945 году - по интернет-форумам ходит такая фотография, но ее достоверность не подтверждена. А в песне, которую написал в 1955 поэт-фронтовик Михаил Дудин, звучало: "Если надо, повторим" .

Объясняем, как возникли военные лозунги, о которых до сих пор ведутся споры.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (381)


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