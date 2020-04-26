Леонид Каганов о мире после коронавируса

После эпидемии многое поменяется: общение, работа, привычки. Насколько масштабными будут изменения? Продолжим избегать друг друга или с радостью обнимем друзей? Начнется дискриминация по признаку болел/не болел?

Подкасты "Как вы это делаете?!" Леонид Каганов о мире после коронавируса

Страны задумаются о "медицинской армии"? Размышляет, что будет с миром, а еще — читает стишки-карантинки писатель-фантаст Леонид Каганов.

Почему читателям хочется фантазировать о том, что делать, когда на Землю прилетят инопланетяне? Надо ли было фантастам и режиссерам в своих работах запугивать людей эпидемиями еще сильнее? Как нас избаловали технологии? И почему он считает, что наша психика уже сейчас держится из последних сил?

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