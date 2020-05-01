Самозанятые. Как стать успешной бизнесвумен и начать помогать другим

Каждый день в России появляется 3 тысячи самозанятых. По данным ФНС, с начала 2020 года такой статус получили почти полмиллиона россиян, это на 40% больше, чем годом ранее, когда эта программа только запустилась.
Самозанятые могут платить с доходов налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность.
Журналист "РИА Новости" Татьяна Голованова поговорила с Лианой о неожиданном перевоплощении из госслужащей в самозанятую, и о том, куда приводят "зефирные" мечты.
Эпизод подготовлен при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (АО "Корпорация МСП")
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