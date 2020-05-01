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Самозанятые. Как стать успешной бизнесвумен и начать помогать другим

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200501/30072227/Samozanyatye-Kak-stat-uspeshnoy-biznesvumen-i-nachat-pomogat-drugim.html

Открыть свое дело - по силам каждому. В этом не сомневается Лиана Пахарева. Она готовила полезный зефир и продавала через соцсети. Потом получила статус самозанятой и теперь помогает с этим другим. Почему работать на себя стало удобно, просто и прибыльно?

Подкасты
Самозанятые. Как стать успешной бизнесвумен и начать помогать другим

Каждый день в России появляется 3 тысячи самозанятых. По данным ФНС, с начала 2020 года такой статус получили почти полмиллиона россиян, это на 40% больше, чем годом ранее, когда эта программа только запустилась.

Самозанятые могут платить с доходов налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность.

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Лиана Пахарева была одной из первых в Татарстане, кто получил статус самозанятого и начал платить налог на профессиональный доход. Мечты о своем бизнесе по производству зефира и других десертов переросли в собственный "Центр поддержки самозанятых". Теперь каждый день она рассказывает начинающим предпринимателям, как выйти из тени и добиться успеха.

Журналист "РИА Новости" Татьяна Голованова поговорила с Лианой о неожиданном перевоплощении из госслужащей в самозанятую, и о том, куда приводят "зефирные" мечты.

Эпизод подготовлен при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (АО "Корпорация МСП")

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