Подкаст "Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

Девятиклассник ушёл из дома из-за ненависти к дистанционному обучению. В Москве на онлайн-уроке случайно включилось порно. В мессенджерах становятся вирусными аудиосообщения разъярённых родителей. В соцсетях вышли в топ мемы про онлайн-обучение.

Подкасты Подкаст "Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

Пандемия показала, что мы не совсем готовы к школе на удалёнке. Как дожить до конца учебного года?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему так тяжело идёт онлайн-обучение и сможет ли школа после карантина сделать работу над ошибками.

Как организовать уроки дома, когда никто к этому не готов ни эмоционально, ни физически? Какой будет школа после пандемии? Может ли за несколько недель ребёнок безнадёжно отстать от школьной программы и как потом восполнить пробелы?

Останется ли онлайн-обучение востребованным и после самоизоляции?

Эти вопросы Настя и Лина задают психологу, педагогу и многодетной маме Катерине Дёминой.

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