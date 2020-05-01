Подкаст "Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

Пандемия показала, что мы не совсем готовы к школе на удалёнке. Как дожить до конца учебного года?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему так тяжело идёт онлайн-обучение и сможет ли школа после карантина сделать работу над ошибками.
Как организовать уроки дома, когда никто к этому не готов ни эмоционально, ни физически? Какой будет школа после пандемии? Может ли за несколько недель ребёнок безнадёжно отстать от школьной программы и как потом восполнить пробелы?
Останется ли онлайн-обучение востребованным и после самоизоляции?
Эти вопросы Настя и Лина задают психологу, педагогу и многодетной маме Катерине Дёминой.
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