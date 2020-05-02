Бармен налил 350 миллилитров сангрии. Трудные «алкогольные» слова

Не понижать градус, не смешивать и - закусывать!
Каких только правил употребления алкоголя не придумали. Ни одно из них не гарантирует хорошее самочувствие на следующий день.
Но есть несколько правил, которые точно работают — правил русского языка. Ведь приятнее произносить "сангрию" и писать "шардоне" грамотно — даже подшофе.
Эксперт эпизода — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Филологического факультета МГУ Людмила Чернейко — объясняет, почему принято говорить "100 грамм водки", а не миллилитров, хотя это жидкость, и какого всё же рода слово "виски".
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости