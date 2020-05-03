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"Теперь можно". Внутренние запреты, которые рухнули на карантине

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200503/30078449/Teper-mozhno-Vnutrennie-zaprety-kotorye-rukhnuli-na-karantine.html

Сервиз только для гостей, туфли для особого случая и бутылка хорошего вина — куплю её когда-нибудь с премии или (не)возможного повышения! Зачем мы отказываем себе в приятных мелочах и "подарках для себя"?

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«Теперь можно». Внутренние запреты, которые рухнули на карантине

Почему только сейчас, в экстремальной ситуации, разрешаем себе то, что давно хотели и задаёмся вопросом, почему не позволяли себе этого раньше? Почему "откладывание на потом" становится стилем жизни? Что мешает нам не придумывать лишние трудности и ограничения, а получать удовольствие от жизни (спойлер: мы сами)? И почему иногда не верится, что то, чего так сильно хочешь — не эфемерная мечта, а вполне себе ощутимая реальность.
Обсуждают и спорят Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — клинический психолог Дарья Бондаренко — объясняет, как понять, чего нам действительно хочется.
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