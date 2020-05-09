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Евгений Ямбург про вдохновленных учеников, ленивых родителей и дистант

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200509/30140763/evgeniy-yamburg-pro-vdokhnovlennykh-uchenikov-lenivykh-roditeley-i-distant.html

Мешает ли карантин подготовке к выпускным экзаменам? Что делать семьям, где не хватает гаджетов? Уйдёт ли часть предметов в онлайн после карантина? Отвечает один из самых известных российских педагогов Евгений Ямбург.

Подкасты
Евгений Ямбург про вдохновленных учеников, ленивых родителей и дистант

Старшеклассники высыпаются, малыши шлют виртуальные "обнимашки", а на конкурсе "Учитель года" побеждает старый отцовский ремень. Как школьный спектакль может собрать аудиторию, несмотря на карантин? Почему учителя сейчас — главные герои после врачей? Как изменится школьное образование после карантина, и что в этой системе менять ни в коем случае нельзя?
Про школу, которая учит детей работать на удалёнке, рассказывает доктор педагогических наук (остальные регалии отложим "для некролога") Евгений Ямбург.

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