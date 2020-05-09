Евгений Ямбург про вдохновленных учеников, ленивых родителей и дистант

Старшеклассники высыпаются, малыши шлют виртуальные "обнимашки", а на конкурсе "Учитель года" побеждает старый отцовский ремень. Как школьный спектакль может собрать аудиторию, несмотря на карантин? Почему учителя сейчас — главные герои после врачей? Как изменится школьное образование после карантина, и что в этой системе менять ни в коем случае нельзя?
Про школу, которая учит детей работать на удалёнке, рассказывает доктор педагогических наук (остальные регалии отложим "для некролога") Евгений Ямбург.
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