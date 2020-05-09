Страх потерять работу после пандемии

Эксперты предсказывают от 2,5 до 25 миллионов безработных в России из-за последствий пандемии. Даже крупные компании сокращают зарплаты и отправляют сотрудников в “отпуск”. Что с нами будет и почему мы выйдем из дома, но не дойдем до офисов?

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На рынке труда — уникальная ситуация. Пока одни компании терпят крах, другие — стремительно развиваются и нанимают новых сотрудников. Куда стоит пойти работать после пандемии? Можно ли сейчас начинать бизнес? Где в случае увольнения искать защиту сотрудникам с серой зарплатой? Как изменится рынок вакансий и найм в условиях посткарантинного кризиса? Как резкий переход всех офисов на удалёнку изменит рынок труда?

Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и основателем сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob Алексеем Захаровым разбираемся, какие возможности нам даёт кризис и как их не упустить.

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