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Мы все умрем. Злоупотребление антисептиками. Часть I

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200510/30159568/my-vse-umrm-zloupotreblenie-antiseptikami.html

"Убивает 99,9% микробов!" - гласит известная реклама антисептика. Вопрос: только вредных, или полезных – тоже? А оставшийся 0,1% может выработать устойчивость и вернуться?

Подкасты
Мы все умрём. Злоупотребление антисептиками. Часть I

Не вредят ли вещества в составе антисептика нашему организму: слизистым, коже, кожному микробиому? Изучаем одно из основных орудий борьбы с эпидемией.

Мытье рук
© Sputnik / Евгений Одиноков
Дерматолог назвала способы, как cберечь кожу, часто используя антисептик
Дерматовенеролог и главврач косметологической клиники Анна Коновалова рассказывает, какие существуют разновидности санитайзеров, объясняет их плюсы и минусы, предупреждает об угрозах чрезмерного использования и предлагает безопасную альтернативу.

В этом эпизоде мы обсудили химический состав антисептиков, насколько эти вещества эффективны в борьбе с патогенами, как влияют на наш организм снаружи и изнутри. В следующем выпуске микробиолог расскажет, как именно антисептик убивает микробов, и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию.

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