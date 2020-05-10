Мы все умрем. Злоупотребление антисептиками. Часть I

Не вредят ли вещества в составе антисептика нашему организму: слизистым, коже, кожному микробиому? Изучаем одно из основных орудий борьбы с эпидемией.
В этом эпизоде мы обсудили химический состав антисептиков, насколько эти вещества эффективны в борьбе с патогенами, как влияют на наш организм снаружи и изнутри. В следующем выпуске микробиолог расскажет, как именно антисептик убивает микробов, и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию.
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