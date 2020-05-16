"Сидите дома". Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах

Как продолжают лечить больных не коронавирусом? Хватает ли медикам средств защиты и брать ли несертифицированные СИЗ? Почему ковид-больные умирают в одиночестве? Почему не все врачи идут в "ковидные" корпуса?

Подкасты «Сидите дома». Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах

Жестко отвечает ковид-диссидентам и беспокоится о поставке "патчей для носов медсестёр" главврач Первой Градской Алексей Свет. Он подключается к видеозвонку из своего кабинета. Маску снимает только на время разговора. Ему то и дело приходят уведомления в мессенджеры, несколько раз прерывают звонками. Свет быстро отдаёт распоряжения, извиняется и продолжает интервью.

Как ему удаётся привлекать меценатов для помощи больнице? Почему 70% обхода занимает болтовня с пациентами? Что делать, чтобы врачи не заболели, и как быть, если всё же заразились? Отвечает на вопросы главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет.

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