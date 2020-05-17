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Сломанное детство. Как выживали дети репрессированных родителей

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200517/30264908/slomannoe-detstvo-Kak-vyzhivali-deti-repressirovannykh-roditeley.html

В годы сталинской власти о детях репрессированных родителей "заботилось" государство. Сирот отправляли в детприемники, затем в детские дома, разлучая братьев и сестер.

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Сломанное детство. Как выживали дети репрессированных родителей

Немало детей провели первые годы своей жизни в лагерных домах ребенка, где их жизнь зависела от множества факторов, в том числе от отношения к ним воспитателей и нянечек.

От сталинских репрессий страдали дети и раскулаченных крестьян, и военной элиты Красной армии, и интеллигенции. Условия жизни в детских домах мало чем отличались от лагерных. Детей недокармливали, били, унижали просто потому, что они сыновья или дочери "врагов народа" и "изменников родины", а значит такие же "общественно опасные элементы", преступники, которые должны быть наказаны. Причем наказания порой исполняли не воспитатели, а сами дети. Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

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