Сцена за колючей проволокой. Как создавались театры ГУЛАГа

Театральный шик и блеск сцены среди смерти и насилия как что-то невообразимое, как пир во время чумы. Историки описывают 476 лагерных управлений, в каждом из которых действовала самодеятельность.
При некоторых лагерных клубах создавались самые настоящие театры, которые просуществовали до полной ликвидации системы — до 1960 года. О том, как работали лагерные труппы, — в воспоминаниях репрессированных артистов ГУЛАГа.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
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