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Сцена за колючей проволокой. Как создавались театры ГУЛАГа

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200523/30327141/stsena-za-kolyuchey-provolokoy-kak-sozdavalis-teatry-gulag.html

Оставаться артистом в заключении и продолжать играть даже на лагерной сцене, чтобы не потерять себя. Репрессированных актёров, режиссёров и музыкантов набирали в специальные труппы, которые выступали перед арестантами и администрацией лагерей.

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Сцена за колючей проволокой. Как создавались театры ГУЛАГа

Театральный шик и блеск сцены среди смерти и насилия как что-то невообразимое, как пир во время чумы. Историки описывают 476 лагерных управлений, в каждом из которых действовала самодеятельность.

Истории.doc
© Sputnik /
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При некоторых лагерных клубах создавались самые настоящие театры, которые просуществовали до полной ликвидации системы — до 1960 года. О том, как работали лагерные труппы, — в воспоминаниях репрессированных артистов ГУЛАГа.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

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