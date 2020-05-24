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Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет

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Тема:
Подкасты РИА Новости (386)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200524/30327200/podkast-eto-nadolgo-mozhet-li-karantin-isportit-detskiy-immunitet.html

Почему дети почти не болеют коронавирусом? А если у ребёнка частые простуды и аллергия, он в зоне риска? Как самоизоляция и постоянная дезинфекция рук ударят по иммунитету детей? И как потом восстановить их здоровье? Отвечаем с точки зрения доказательной медицины.

Подкасты
Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет

Вместе с проектом "Family Tree" разбираемся, как отразится на здоровье детей вся эта ситуация с пандемией, и как долго потом родителям придётся пожинать плоды самоизоляции.

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За последний месяц каждый успел либо стать "экспертом" по COVID-19, либо услышать десятки мнений таких "экспертов".

Чем верить родительским чатикам, лучше один раз спросить специалиста. Что мы и делаем.

В этом эпизоде Лина говорит с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.

Почему дети много болеют, рассказывает педиатр Суламифь Вольфсон.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (386)

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