11:57 30 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.63
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Истории.doc
© Sputnik /

Говорит и показывает ГУЛАГ: кто и зачем создавал СМИ в лагерях

Подкасты
Получить короткую ссылку
57 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200530/30401467/govorit-i-pokazyvaet-gulag-kto-i-zachem-sozdaval-smi-v-lageryakh.html

Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Подкасты
Говорит и показывает ГУЛАГ: кто и зачем создавал СМИ в лагерях

В первой половине 1930-х газеты выходили в каждом крупном лагере. Поначалу штат редакций состоял в основном из заключенных, среди которых было много осужденных по политическим статьям. Поэтому начальство и инспекторы культурно-воспитательных частей жестко их контролировали и могли объявить работу лагкоров (лагерных корреспондентов) халтурной.

До определенного момента лагерная пресса могла критиковать быт или организацию работы ГУЛАГа и даже позволяла себе сарказм в сторону руководства. Но основной задачей оставалась пропаганда эффективности советской системы исправления и наказания. "Каналоармейцы", "ударники", "труженики" – так газеты называли заключенных, которых использовали как бесплатную рабочую силу. Об их достижениях писали книги, о важности трудового перевоспитания делали исследовательские работы.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

Слушайте подкасты РИА Новости 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сцена за колючей проволокой. Как создавались театры ГУЛАГа


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сочи готовится к открытию туристического сезона - фото
Конец твиттер-дипломатии: Трамп пригрозил закрыть Twitter в США
Президент США объявил войну Twitter - видео
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться