Говорит и показывает ГУЛАГ: кто и зачем создавал СМИ в лагерях

Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Подкасты Говорит и показывает ГУЛАГ: кто и зачем создавал СМИ в лагерях

В первой половине 1930-х газеты выходили в каждом крупном лагере. Поначалу штат редакций состоял в основном из заключенных, среди которых было много осужденных по политическим статьям. Поэтому начальство и инспекторы культурно-воспитательных частей жестко их контролировали и могли объявить работу лагкоров (лагерных корреспондентов) халтурной.

До определенного момента лагерная пресса могла критиковать быт или организацию работы ГУЛАГа и даже позволяла себе сарказм в сторону руководства. Но основной задачей оставалась пропаганда эффективности советской системы исправления и наказания. "Каналоармейцы", "ударники", "труженики" – так газеты называли заключенных, которых использовали как бесплатную рабочую силу. Об их достижениях писали книги, о важности трудового перевоспитания делали исследовательские работы.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

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