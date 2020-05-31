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"ЯсноПонятно". Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200531/30401801/yasnoponyatno-kak-tridtsatiletnie-popali-v-lovushku-svoego-vozrasta.html

В 10 лет думаешь, что 30 — это настоящий взрослый возраст. В 20 — что к 30 уже будут "квартира, машина, мировая слава". Но вот впереди маячит "тридцатка"... Почему мы сами ожидали от себя большего? Откуда взялся этот рубеж?

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«ЯсноПонятно». Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

Как проявляются неудовлетворенность и разочарование в себе? И актуален ли стереотип "мне уже 30" сейчас? Почему "30" нашего поколения и "30" наших родителей — это разные "30"? Нормально ли к тридцати не знать, кем будешь, "когда вырастешь"? Когда вечный поиск себя превращается в инфантильность? И что нужно делать современной молодежи, чтобы оставаться актуальными и ментально здоровыми через 20-30-40 лет?

Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. На все вопросы отвечает гость эпизода — коуч трудоголиков и специалист по коммуникации Ольга Полищук.

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