Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Со всех сторон сыплются сообщения о том, как природа "отвоевывает свое" у человека. Но человек и природа учились сосуществовать не одну сотню лет, и некоторые элементы окружающей среды уже не могут нормально функционировать без вмешательства людей.

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Когда антропогенный фактор временно сошел на нет, как отреагирует природа на такие резкие перемены? Каким образом человек, прямо или косвенно, регулирует животный мир? Почему отстрел медведей и лосей – это для природы хорошо, а уменьшение объемов мусора – плохо? Чем карантин, с точки зрения голубей, похож на блокаду Ленинграда? Что будет с лесом без майских шашлычников?

На эти и другие вопросы отвечает Павел Глазков – эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре".

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