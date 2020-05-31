Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Когда антропогенный фактор временно сошел на нет, как отреагирует природа на такие резкие перемены? Каким образом человек, прямо или косвенно, регулирует животный мир? Почему отстрел медведей и лосей – это для природы хорошо, а уменьшение объемов мусора – плохо? Чем карантин, с точки зрения голубей, похож на блокаду Ленинграда? Что будет с лесом без майских шашлычников?
На эти и другие вопросы отвечает Павел Глазков – эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре".
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