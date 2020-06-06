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Страхи
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Подкаст “Страхи/Ошибки”: как изоляция разрушает семьи

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200606/30473060/Podkast-StrakhiOshibki-kak-izolyatsiya-razrushaet-semi.html

Можно ли пережить самоизоляцию и остаться в хороших отношениях друг с другом? Как понять, что решение развестись после снятия карантина взвешенное, а не принято сгоряча? В каких ситуациях изоляция действительно поможет принять трудное, но правильное решение?

Подкасты
Подкаст “Страхи/Ошибки”: как изоляция разрушает семьи

В Китае после снятия карантинных мер резко увеличилось количество семейных разводов. В остальных странах тоже предсказывают подобный “эффект”. В стрессовой ситуации супруги могут открыться не с лучшей стороны. И тогда возникает вопрос: “С тем ли человеком я жил все эти годы и какой он на самом деле?”. Порой доходит до оскорблений и физического насилия.

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как сохранить отношения в изоляции, если партнёры начали бесить друг друга.

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