«ЯсноПонятно». Летит или тянется: что «изменяет» скорость времени

Как выходит, что неделя отпуска кажется долгой, как целая жизнь, а рабочие дни мелькают один за другим? Почему время иногда бежит, иногда тянется, а иногда и то, и другое одновременно?
Можно ли замедлить/ускорить субъективное время, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказывает, что влияет на субъективное восприятие времени, и как бороться со снижением работоспособности, которое возникает из-за однообразия работы или условий, в которых мы находимся.
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