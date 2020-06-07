Экзистенциальный кризис и тревога. Ученый о последствиях изоляции

Изоляция многим дается нелегко. Все навязчивей мысли о том, что точно сделать, "когда все закончится". Но выход из карантина — тоже психологический стресс. Как можно использовать опыт традиционной изоляции космонавтов и полярников? Объясняет ученый Анна Юсупова.

Подкасты Экзистенциальный кризис и тревога. Ученый о последствиях изоляции

Чем полярники похожи на только что выписавшихся из роддома женщин, и почему люди на выходе из изоляции, возможно, будут чувствовать то же, что и они? Изменится ли наше отношение к деньгам, вещам и работе после карантина? Мир будет казаться опасным и непонятным? И сколько времени займет очередная адаптация?

Отвечает ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

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