Экзистенциальный кризис и тревога. Ученый о последствиях изоляции

Чем полярники похожи на только что выписавшихся из роддома женщин, и почему люди на выходе из изоляции, возможно, будут чувствовать то же, что и они? Изменится ли наше отношение к деньгам, вещам и работе после карантина? Мир будет казаться опасным и непонятным? И сколько времени займет очередная адаптация?
Отвечает ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.
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