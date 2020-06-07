11:56 07 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Это надолго
© Sputnik /

Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1295)
88 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200607/30473490/kak-otdokhnut-etim-letom-i-nado-li-uchitsya-na-kanikulakh.html

Последние месяцы учебы стали стрессом и для детей, и для родителей. Уроки онлайн, тонны домашки, без прогулок и уличных игр. И неопределенность. Впереди — такие же "непонятные" летние каникулы. Как ребенку прийти в себя?

Подкасты
Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Чем заняться, если отдохнуть негде? Наверстывать упущенное, нанимать репетиторов, брать летние задания или... расслабиться? Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как провести с детьми это лето, которое, кажется, будет таким же непростым, как и весна.

Девушка с ноутбуком во время самоизоляции
© Sputnik / Николай Хижняк
Психологи Приднестровья: как вести полноценную жизнь в карантине, без паники
Какой стресс пережили дети? Нужно ли им прийти в себя после онлайн-обучения? Как организовать их летний отдых, когда "ничего не понятно"? Нужно ли заниматься на каникулах учебой, которая вроде как пострадала на изоляции? Об этом Настя и Лина спрашивают психолога, физиолога, главного научного сотрудника Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяну Безруких.

Вредные советы, которым не надо следовать, если вы хотите отдохнуть сами и дать расслабиться близким.

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1295)

По теме

Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет
Подкаст "Это надолго": до чего может довести онлайн-школа
"Это надолго": как пережить панику и карантин дома с ребенком


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Центральный рынок Кишинева.
Как работает Центральный рынок Кишинева в условиях пандемии - фото
Ко дню рождения Пушкина: малоизвестные факты о жизни поэта в Бессарабии
Ко дню рождения Пушкина: малоизвестные факты о жизни поэта в Бессарабии
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться