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Мы все умрём. Ошибки в расчётах и прогнозах

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200614/30562203/My-vse-umrm-Oshibki-v-raschtakh-i-prognozakh.html

Теория вероятностей, статистика, программирование и многовековой опыт позволяют человечеству частично предугадывать будущее – с помощью расчётов и моделей.

Подкасты
Мы все умрём. Ошибки в расчётах и прогнозах

Люди полагаются на математически выверенные прогнозы почти во всём: от погоды и спорта до экономики и политики. А потом, бывает, прогнозы разбиваются о реальную жизнь. И случается катастрофа.

Каким образом набор цифр, анкет и других данных превращается в прогноз? Насколько далеко график и расчёт позволяют заглянуть в будущее? Почему из статистики не всегда можно сделать расчёт на будущее? Что говорит экономический прогноз на время после карантина? Почему плато на графике развития эпидемии – это не повод радоваться? В чём главная трудность составления социальных и политических прогнозов?
На эти и другие вопросы отвечает Алексей Иванович Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер и соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ), руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".
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