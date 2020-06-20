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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": как всё успеть, когда мама — это ты

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200620/30629282/podkast-eto-nadolgo-kak-vs-uspet-kogda-mama--eto-ty.html

Скорее всего… никак. Всё успевать, когда ты в декрете да ещё, например, работаешь удалённо, практически невозможно. Если, конечно, у тебя нет горничной, личного повара, водителя, няни и салона красоты на дому.

Подкасты
Подкаст "Это надолго": как всё успеть, когда мама — это ты

Есть проверенные способы, которые помогут выполнить большую часть планов, и не нервничать, если вдруг что-то пойдёт не так. 

Актриса Анджелина Джоли на шоу The Tonight Show with Jay Leno.
© AFP 2020 / Kevin Winter/Getty Images
Анджелина Джоли: посол доброй воли и многодетная мама
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Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" учимся правильно планировать день, если у вас есть дети, и находить свободное время даже тогда, когда, кажется, что его нет вообще.

Как организовать свой день, чтобы осталось время на себя и свои дела? Сколько времени закладывать на форс-мажоры, когда всё идет не по плану? Как избавиться от долженствования и ощущения, что мама опять всем что-то должна?

Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

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