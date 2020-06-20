Подкаст "Это надолго": как всё успеть, когда мама — это ты

Скорее всего… никак. Всё успевать, когда ты в декрете да ещё, например, работаешь удалённо, практически невозможно. Если, конечно, у тебя нет горничной, личного повара, водителя, няни и салона красоты на дому.

Подкасты Подкаст "Это надолго": как всё успеть, когда мама — это ты

Есть проверенные способы, которые помогут выполнить большую часть планов, и не нервничать, если вдруг что-то пойдёт не так.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" учимся правильно планировать день, если у вас есть дети, и находить свободное время даже тогда, когда, кажется, что его нет вообще.

Как организовать свой день, чтобы осталось время на себя и свои дела? Сколько времени закладывать на форс-мажоры, когда всё идет не по плану? Как избавиться от долженствования и ощущения, что мама опять всем что-то должна?

Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

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