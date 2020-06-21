"Как вы это делаете?!" Зоолог о контактных зоопарках и контрабанде

Заводчики продают несуществующих карликовых черепашек и контрабандой ввозят чем-то накачанных животных. Хозяева ради "понтов" держат дома ядовитых змей и пытаются негуманно избавиться от "трудных" питомцев.

Подкасты «Как вы это делаете?!» Зоолог о контактных зоопарках и контрабанде

Как изнутри выглядит бизнес по разведению животных, и почему самый большой вред природе наносит "зоошиза", объясняет зоолог Ос Арутюнян.

Откуда берутся в зоомагазинах змеи, игуаны и попугаи? Чем птица, выведенная в неволе, отличается от пойманной в дикой природе? Почему на принципе бережного отношения к животным сложно сделать бизнес? И чем рискуют хозяева животных, происхождение которых неизвестно?

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