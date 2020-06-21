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Как вы это делаете?
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"Как вы это делаете?!" Зоолог о контактных зоопарках и контрабанде

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200621/30629044/kak-vy-eto-delaete-zoolog-o-kontaktnykh-zooparkakh-i-kontrabande.html

Заводчики продают несуществующих карликовых черепашек и контрабандой ввозят чем-то накачанных животных. Хозяева ради "понтов" держат дома ядовитых змей и пытаются негуманно избавиться от "трудных" питомцев.

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«Как вы это делаете?!» Зоолог о контактных зоопарках и контрабанде

Как изнутри выглядит бизнес по разведению животных, и почему самый большой вред природе наносит "зоошиза", объясняет зоолог Ос Арутюнян. 

Откуда берутся в зоомагазинах змеи, игуаны и попугаи? Чем птица, выведенная в неволе, отличается от пойманной в дикой природе? Почему на принципе бережного отношения к животным сложно сделать бизнес? И чем рискуют хозяева животных, происхождение которых неизвестно? 

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