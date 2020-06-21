«Как вы это делаете?!» Зоолог о контактных зоопарках и контрабанде

Как изнутри выглядит бизнес по разведению животных, и почему самый большой вред природе наносит "зоошиза", объясняет зоолог Ос Арутюнян.
Откуда берутся в зоомагазинах змеи, игуаны и попугаи? Чем птица, выведенная в неволе, отличается от пойманной в дикой природе? Почему на принципе бережного отношения к животным сложно сделать бизнес? И чем рискуют хозяева животных, происхождение которых неизвестно?
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