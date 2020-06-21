Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа

Санитарный отдел появился в структуре ГУЛАГа в 1930-м. После этого в каждом лагере возникла своя медчасть. Лечили не только высокое начальство и лагерных работников, но и заключённых.
За годы ГУЛАГа медицинскую помощь получили около 20 миллионов человек. Но в то же время, по официальным данным, в лагерях, колониях и тюрьмах погибло более двух миллионов заключённых. Они погибали от голода, изнурительного труда и антисанитарии.
Как работала медицинская служба ГУЛАГа – в воспоминаниях врачей и бывших узников сталинских лагерей.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
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