Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа

Самая гуманная по своей сути профессия служила самой антигуманной системе – тюремной. Жизнь заключённого напрямую зависела от решения врачей. Именно они могли отправить ещё живого человека в барак для смертников или спасти в лазарете от лагерного произвола.

Подкасты Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа

Санитарный отдел появился в структуре ГУЛАГа в 1930-м. После этого в каждом лагере возникла своя медчасть. Лечили не только высокое начальство и лагерных работников, но и заключённых.

За годы ГУЛАГа медицинскую помощь получили около 20 миллионов человек. Но в то же время, по официальным данным, в лагерях, колониях и тюрьмах погибло более двух миллионов заключённых. Они погибали от голода, изнурительного труда и антисанитарии.

Как работала медицинская служба ГУЛАГа – в воспоминаниях врачей и бывших узников сталинских лагерей.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova