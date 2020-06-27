Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия

Что станет с психикой медиков из ковидариев? Сможем ли после месяцев изоляции спокойно обнять или просто пожать руку другому?
Сохранится ли дистанция между нами? Будут ли расти недоверие и "стигматизация", например, людей без антител в крови? Повлияет ли глобальный карантин на общемировые привычки? И как переживут психологическую травму те, кто видел смерть?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, какими мы будем после пандемии CОVID-19.
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