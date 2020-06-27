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Страхи
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Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1445)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200627/30730265/podkast-strakhioshibki-kak-nas-izmenit-pandemiya.html

Никто не знает, какими мы выйдем из карантина. Но точно наше состояние нельзя будет назвать нормой. Посттравматический синдром, страхи, тревоги станут маркером этого периода. Кто придет в себя быстро, а кто проиграет?

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия

Что станет с психикой медиков из ковидариев? Сможем ли после месяцев изоляции спокойно обнять или просто пожать руку другому?

Сохранится ли дистанция между нами? Будут ли расти недоверие и "стигматизация", например, людей без антител в крови? Повлияет ли глобальный карантин на общемировые привычки? И как переживут психологическую травму те, кто видел смерть?

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.
© Sputnik / Мигель Кандела
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Психологи уже назвали режим самоизоляции глобальным стихийным экспериментом, который происходит на наших глазах, а мы все — его участники. За месяцы пандемии каждый узнал о себе, своей семье и окружении нечто новое. Как известно, в экстремальной ситуации проявляется настоящая человеческая природа, причем не всегда приятная.

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, какими мы будем после пандемии CОVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1445)

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