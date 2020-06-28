Мы все умрём. Борщевик, тополь, амброзия: растения, которые нас убивают

Яд – не единственный для растений способ бороться с человеком. Какой родственник укропа использует солнце как оружие? Чем опасна борьба с борщевиком? Почему сильнейший аллерген назвали в честь напитка богов? Чем тополиный пух опасен для машин?

Подкасты Мы все умрём. Борщевик, тополь, амброзия: растения, которые нас убивают

На эти и другие вопросы отвечает Кадрия Ибрагимова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета.

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