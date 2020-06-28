Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

Подкасты
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200628/30730729/coronarech-kak-covid-19-i-karantin-menyayut-yazyk-chast-i.html
Кто чем занимается во время COVID-19? Короноики ругаются с ковид-диссидентами, карантинейджеры творят коронарт, а ковидиоты жалуются на локдаун.
Ничего не поняли? Послушайте эпизод, чтобы не приумножать инфодемию и узнать, какими словами рассказывать будущим корониалам о коронапокалипсисе.
Слушайте подкасты РИА Новости
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova