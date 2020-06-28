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Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1452)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200628/30730729/coronarech-kak-covid-19-i-karantin-menyayut-yazyk-chast-i.html

Кто чем занимается во время COVID-19? Короноики ругаются с ковид-диссидентами, карантинейджеры творят коронарт, а ковидиоты жалуются на локдаун.

Подкасты
Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1452)

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