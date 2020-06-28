Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

Кто чем занимается во время COVID-19? Короноики ругаются с ковид-диссидентами, карантинейджеры творят коронарт, а ковидиоты жалуются на локдаун.

Подкасты Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

Ничего не поняли? Послушайте эпизод, чтобы не приумножать инфодемию и узнать, какими словами рассказывать будущим корониалам о коронапокалипсисе.

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