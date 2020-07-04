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Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО

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Клонирование, лечение рака и восстановление вымерших видов — возможно ли сегодня то, что ещё недавно казалось фантастикой, благодаря так называемой геномной инженерии? Есть ли здесь законодательные, технические и этические ограничения?

Подкасты
Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО

Можно ли создать настоящее генетическое оружие? И в конце-концов, когда мы уже начнем клонировать людей?

Молодая пара
© CC0 / Pixabay
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В новом эпизоде руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков объясняет, почему поломки в нашем геноме — это нормально, коронавирус — далеко не самый опасный вирус, а клонировать людей и животных и восстанавливать динозавров не только опасно, но и бесполезно.

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