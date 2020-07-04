Террор во имя науки. Как ГУЛАГ эксплуатировал репрессированных учёных

"Шпионы", "вредители", "диверсанты", "враги народа" - это лишь часть обвинений, по которым сажали учёных в первой половине 20-го века в СССР.

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Сотни представителей интеллигенции были заключены в лагеря. И продолжали там работать, изобретать, совершать открытия в химии, военной инженерии, нефтедобыче и других отраслях науки и производства.

Жертвами репрессий среди интеллигенции стали тысячи человек. Но в результате преследования учёных возникла острая нехватка кадров – и советская власть вынуждена была использовать арестованных геологов, химиков, инженеров, нефтяников, техников, физиков…

В лагерях и спецучреждениях представители интеллигенции с нуля создали производства, которые работают до сих пор; совершили открытия и внесли предложения, которые принесли СССР многие миллионы рублей.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

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