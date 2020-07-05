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Это надолго.
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Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (388)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200705/30813854/podkast-eto-nadolgo-kak-priuchit-detey-ubirat-za-soboy.html

Просьбы, торг, скандалы — почти всё бессильно в разговорах об уборке. Родительская боль, которая начинается с неубранной детали конструктора и заканчивается "свинарником" в детской комнате. А в итоге ребёнок, конечно, уберёт. В режиме войны и митингов. И так каждый раз.

Подкасты
Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой

Что мы делаем неправильно и как всё портим сами?

Шкаф с игрушками в детском саду
© Sputnik / Варвара Гертье
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Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему в переговорах с детьми не работают фразы "Уберись в своём свинарнике!", "Как можно жить в таком бардаке?" и "Сколько можно повторять!"

Как приучить детей к порядку и убирать за собой? Как правильно их об этом просить? Как не отбить желание помогать вам и делать что-то по дому? Как хвалить за работу и надо ли критиковать? Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову. 

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Тема:
Подкасты РИА Новости (388)

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