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Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200711/30883784/kak-lechat-davno-izvestnye-bolezni-i-koronavirus-v-tropicheskikh-stranakh.html

В бедных странах люди умирают от болезней, которые умеют лечить во всем мире. Получить медицинскую помощь здесь трудно. Лекарства продают втридорога, а достать средства защиты для работы с больными коронавирусом вовсе почти невозможно.

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Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах

Врач-тропиколог Виктория Валикова рассказывает, как и от чего лечит пациентов в Гватемале и Никарагуа.

Что происходит в этих странах во время пандемии? Зачем она бесплатно лечит людей и строит больницы на пожертвования в тропических деревнях Южной Америки? Что посмотреть в этих странах после пандемии? А ещё про забавные (и странные) истории беременности местных жительниц Виктория рассказала журналисту РИА Новости Ольге Цынской.

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