Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?

"Большие деньги приносят страдания", "все богатые — нечестные". Как при равных возможностях и талантах одни сколачивают состояние, а другие живут в нищете? "Ловить" скидки и акции — полезная привычка, а просить повышения зарплаты — это низко?

Подкасты Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?

Кажется, пришло время поговорить о том, как мы сами себя ограничиваем и не впускаем деньги в свою жизнь.

Советское прошлое сформировало особое отношение к деньгам: довольствуйся малым, не выделяйся и не высовывайся, будь скромным. Сейчас другое время, но эти установки никуда не делись. Они подкрепляют психологию бедности — словосочетание от которого фонит инфоцыганством, но это на самом деле существует. Опасения, связанные с деньгами, небрежное отношение к ним, зависть и агрессия в сторону более обеспеченных, элементарная финансовая неграмотность — черты психологии бедности.

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, от каких привычек и мыслей нужно избавиться навсегда, чтобы улучшить своё финансовое положение.

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